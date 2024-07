Lavoratori raccolta differenziata Qualiano | domani sit-in al davanti al Comune

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Idelladiil due luglio insceneranno una protesta pacificaal palazzo del Municipio. Un sit-in di protesta pacifica da parter deidelladiandrà in scena il due luglioal palazzo del. A darne notizia una comunicazione del Organizzazione Sindacale che li rappresenta, la FILAS. In un documento con numero di protocollo 470/24/SG/r.n. recante la data odierna. Nelle motivazioni la “richiesta del passaggio di Cantiere ai sensi dell’ex art. 6 C.C.N.L. Fise/assoambiente” e la proposta di “convocazione straordinaria monotematica del Consiglio Comunale”. Nel documento di FILAS , inviato a tutte le Istituzioni competenti, si legge: “Iaddetti alla ecologia su territorio Comunale, dipendenti Asso trans a tutto il 30giugno, in data odierna, si sono recati puntualmente al lavoro ma, non sono stati assunti inservizio dallaMultiservizi che a far data odierna sostituisce la uscente CoopAsso trans”.