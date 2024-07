Jennifer Lopez sempre più sola e triste ma i suoi pantaloni di raso sono incredibili

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 1 luglio 2024) Spesso quando il cuore è in frantumi per una delusione sentimentale all’esterno si vuole apparire impeccabili. Potrebbe essere il caso anche di, che è stata fotografata in look Dior mentre usciva a pranzo con la/il figlia/o Emme, di identità non binaria. La popstar e attrice ha scelto un look molto classico e chic, con un’attenzione particolare aiin satin a vita alta. Una mise insolita rispetto allo stile sgargiante di JLo, che esprime un’eleganza ricercata. Ididi, firmati Diorha indossato una camicia bianca con bottoni monogrammati e maniche arrotolate all’altezza del gomito. L’ha abbinata a un paio dia vita alta insatinato rimborsati in vita per creare delle pence, un po’ effetto tulipano.