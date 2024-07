Il trappolone della maternità

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) «A una mamma o un papà in Italia, economicamente, conviene dimettersi entro il primo anno d’età del bambino/a, diventare disoccupati e prendere la Naspi invece di mantenere il proprio posto di lavoro usufruendo di congedi parentali». Lo ha fatto notare su Linkedin Bruno Arbanassi, avvocato esperto di lavoro, spiegando il paradosso delle norme italiane che finiscono per disincentivare soprattutto l’occupazione femminile (questo, anche, per ragioni culturali) in un Paese dove già quasi una donna su due non lavora (con il tasso di occupazione femminile più basso d’Europa). Il problema è che il sussidio preserva il reddito alla nascita di un figlio, ma si ripercuote sulle opportunità di lavoro delle donne, spingendole a uscire dal mercato dopo la