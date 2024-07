Il punto Borzanese e Gatta a suon di reti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Pratisprintano adi gol. E’ il figliol prodigo Judmir Hoxha, di rientro a Borzano dopo l’esperienza all’Olimpia Roteglia, ad aprire la goleada per i pedecollinari contro un Tricolore Carpineti troppo arrendevole e senza fame dopo i 4 hurrà precedenti. Il bomber Grasso firma una tripletta e mette le ali alnello spareggio contro il Vettus, che ora si giocherà tutto mercoledì sera nel recupero fra le mura amiche contro la. Secondo hurrà in stecca per il Collagna che doma la Querciolese anche grazie all’ex granatino Montipò, doppiettista al debutto nel Montagna. Botta e risposta nel big-match fra Olimpia Roteglia e Cervarezza che ingarbuglia il girone C. La domenica nera del Carpineti, reduce da un percorso di sole vittorie così come i seniores, si era aperta col ko nei baby nella sfida di cartello contro la