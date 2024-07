Giochi giovanili doppio oro per Solestà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Due medaglie d’oro, entrambe per Porta, e una di bronzo, conquistata invece da Porta Tufilla. E’ stata più che positiva, dunque, la ‘missione’ ascolana aidella Bandiera, che si sono svolti nel fine settimana a Venaria Reale, nel torinese. Ottime prestazioni, infatti, sono state offerte dai baby sbandieratori e baby musici provenienti dal Piceno, che hanno portato in alto non solo il nome dei rispettivi sestieri ma anche quello della Quintana. Porta, come detto, è salita due volte sul gradino più alto del podio. Lo ha fatto innanzitutto con i ‘Musici’, che hanno sbaragliato la concorrenza, dominando su tutti gli altri e dimostrando di non avere eguali a livello nazionale. Per chiarine e tamburini gialloblù, inoltre, la dimostrazione del fatto che quella solestante è una scuola in continua crescita, visto che anche i musici più grandi hanno fatto collezione di ori in ogni edizione della Tenzone Aurea.