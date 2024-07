Festa Artusiana al bivio | Bene ma dovrà cambiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laha chiuso i battenti ieri sera dopo ombre (anche a causa del maltempo) e luci (si è ripresa nel finale). Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, qual è il suo bilancio? "Negli ultimi giorni è andata molto: giovedì e venerdì c’era veramente tanta gente ed è la prova che le persone amano molto la. Un appuntamento sentito e atteso: lanon ha perso il suo valore". Si comincia però a parlare di un necessario rinnovamento. "Siamo consapevoli anche noi che serve un profondo restyling, una revisione. Dobbiamo cercare un nuovo stile forse, ma ripartendo comunque dallo spirito della, che è quello di ritrovarsi e stare insieme". Può fare qualche esempio? "Sia in alcune vecchie proposte, come ‘E Goz’ e la Freschineria, che sono sempre vissute e originali, ma anche in alcuni nuovi arrivi come la Bottega Bastarda e gli Imbarieg Dur".