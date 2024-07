Ferrari ibrida prende fuoco a Mestre | il proprietario riesce a scendere e salvarsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) I vigili delsono stati costretti a intervenire con urgenza aper spegnere il rogo che ha completamente distrutto unache da Venezia stava raggiungendo Cortina per partecipare alla gara di regolarità ‘Cavalcade 2024’. Leggi anche: Covid, stop all’obbligo di mascherine nei reparti con fragili Il, accorgendosi che qualcosa non andava, ha fermato la vettura sul cavalcavia che da Venezia conduce ae si è allontanato appena in tempo mentre l’auto cominciava a bruciare. I vigili sono riusciti a domare il rogo dopo qualche minuto, ma la vettura è andata completamente distrutta a seguito dell’incendio. Ancora da accertare le cause del rogo improvviso, che per fortuna non ha provocato né vittime né feriti.