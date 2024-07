F1 i promossi e bocciati del GP d’Austria | Russell è un degno vincitore Verstappen sbaglia ma esce rinforzato dal duello con Norris

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024)GP AUSTRIA F1 2024George: la vittoria ovviamente è figlia di un episodio fortunato, ovvero il crash tranella lotta per la prima posizione, ma non cambia più di tanto il giudizio sul suo weekend. Con la terza macchina in griglia, ha il merito di tenersi alle spalle una Red Bull, una McLaren, le Ferrari e la Mercedes del suo teammate Hamilton con una prestazione impeccabile tra qualifica e gara. Oscar Piastri: a posteriori quell’ultimo giro del Q3 cancellato per questione di millimetri gli costa la prima vittoria della carriera. La sua prestazione in gara è comunque ottima, anche grazie ad una McLaren in grande spolvero, con una bella rimonta a suon di sorpassi all’esterno sui vari Perez, Hamilton e Sainz.