Digital banking arriva Nova | Al servizio delle imprese

(Di lunedì 1 luglio 2024) NEXI, LA PAYTECH leader in Europa, ed Engineering, leader internazionale nei processi diizzazione per aziende e Pubblica amministrazione, svilupperanno una partnership commerciale in ambitodando vita a, piattaforma tecnologica progettata per i diversi segmenti di impresa dalle Piccola media impresa al Large Corporate, caratterizzata da un portafoglio di servizi configurabile ed un’architettura modulare, nativamente open e orientata al cloud. E’ una nuova soluzione che metterà a fattor comune il megliocompetenze esoluzioni proprietariedue aziende leader in questo settore. Grazie a questa soluzione, le– attraverso i loro Istituti Finanziari di riferimento – potranno beneficiarepiù avanzate funzionalità di "Corporate" attraverso un’unica piattaforma, capace di rispondere alle esigenze di ogni settore e dimensione d’impresa, offrendo massima flessibilità, tools e interfacce personalizzate, alta scalabilità ed elevata efficienza operativa.