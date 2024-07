Dalle ballerine alle infradito fino ai modelli granchio le scarpe glossy a tutto colore spopolano al mare e in città

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una volta c’erano solo i sandali, pensati sopratper i bambini per muoversi abilmente tra gli scogli senza ferirsi i piedi. Adesso le cose sono molto cambiate. Non solo quelle calzature di plastica morbida sono diventate di moda anche per chi ha qualche anno in più, ma la tendenzajelly estate 2024 ha preso il volo con tante variazioni sul tema, una più invitante dell’altra. Dovunque spuntanoimpermeabili e divertenti che sarebbe davvero un peccato relegare solamente ale alla spiaggia. Infatti non è difficile avvistale anche in, abbinate persino ad outfit eleganti e chic. La responsabilità? Va ad alcuni dei brand più cool in circolazione.