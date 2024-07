Centro Estivo a Paupisi la soddisfazione del sindaco Coletta | Grande partecipazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Iniziato a, presso la palestra comunale, ilorganizzato dall'Ambito B4 in programma fino al 31 agosto con una pausa che va dal 4 al 18 agosto". Ad annunciarlo è ilSalvatore. "Sono ben 33 i bambini di, dai 6 ai 13 anni, che hanno aderito a questa importante attività educativa che oltre ad essere un'opportunità di apprendimento, svago ed esercizio di espressione, rappresenta anche un valido strumento di integrazione sociale e di supporto educativo. Come amministrazione comunale non faremo mancare mai il nostro sostegno facendo crescere, anno dopo anno, l'attenzione nei confronti delle famiglie paupisane, dei bambini e delle bambine che sono il nostro futuro. Un ringraziamento all'Ambito Sociale B4 – conclude ilSalvatore– sempre attento alle esigenze delle famiglie, pronto ad elaborare insieme a noi, per il futuro prossimo, strategie d'intervento educative e sociali".