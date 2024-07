Borzanese a valanga Sei gol alla capolista Carpineti affondato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024)6 TRICOLORE: Falavigna, Tahiri (67’ Paolini), Duci (60’ Menzà), Margini (46’ Ferrari), Molossi, Vacondio, Ametta (46’ Cagnoli), Cremaschi, Brighenti (76’ Guidetti), Pampaloni, Hoxha. A disp.: All.: Ghizzoni. TRICOLORE: Casolari, Croci (65’ Lugli), Silvestri (76’ Carubbi), Nacci, Graziano, Diana, Pantani, Lanzi (57’ Rivi), Ruffi, Currà, Tognoni. A disp.: Bertoni, Spadaccini, Corciolani. All.: Muratori. Arbitro: Amoruso (Sermolino – Canovi). Reti: 7’, 14’ Hoxha ; 34’ Duci; 52’ (rig.), 61’ Brighenti; 80’ Pampaloni. Note: caldo afoso; campo in ottime condizioni; spettatori 150 circa. Nei Giovanissimi hurrà all’inglese dei locali (a segno Truzzi e Ferrari) in un match molto combattuto e segnato dal rosso al centrale ospite Reale per fallo da ultimo uomo.