AEW | Non basta l’aiuto di Tanahashi l’Elite ha la meglio sugli Acclaimed

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ieri notte a Forbidden Door è andato in scena un Trios Match che ha visto coinvolti gli Scissor Ace (Max Caster, Anthony Bowens e Hiroshi) e(Young Bucks e Kazuchika Okada). Glihanno potuto contare suldel Presidente NJPW, ma non èto a fermare. Sono stati questi ultimi a portare a casa la vittoria. Okada schienaKazuchika Okada e Hiroshihanno condiviso più volte il ring durante i loro anni in NJPW. Ieri notte si sono ritrovati faccia a faccia a Forbidden Door rinnovando la loro rivalità nell’ambito di un 3 vs 3. Il match è stato combattuto, con gliche sono andati vicini a schienare i campioni di coppia Young Bucks. Alla fine, però,si è rivelata una macchina ben oliata ed è riuscita a portare a casa la vittoria.