’We Reading’ | le parole degli altri Parte oggi il festival itinerante

(Di domenica 30 giugno 2024) Giornalisti, attori, personaggi del mondo della televisione si reinventano lettori per una sera: dafino al 30 luglio torna per il quarto anno in città e in provincia ’We, rassegna dell’omonima associazione che con sei eventi in quattro location suggestive dell’area metropolitana porterà ospiti d’eccezione. A dare il via al programma sarà il giornalista Valerio Nicolosi, che stasera alle 21, nella cornice di piazza San Francesco, ripercorrerà la storia del popolo palestinese, dalla nascita dello stato d’Israele a. Per farlo il giornalista – da quindici anni impegnato sulle frontiere di territori di guerra – si servirà delledi numerosi scrittori e scrittrici che quella terra l’hanno amata, vissuta, sognata, odiata, accompagnando il pubblico in un percorso di letture più attuali che mai, dal titolo ’Terra, pietre e ulivi’.