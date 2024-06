Vacanze Codacons | estate di rincari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 30 giugno 2024) 12.30 Telepass, biglietti aerei, hotel,stabilimenti balneari:per gli italiani lesaranno all'insegna dia 360 gradi.Lo afferma ilche diffonde uno studio sui "prezzi pazzi". Da domani aumentano le tariffe del Telepass,con l'offerta base che passa da 1,83 a 3,90 al mese (+113%). Pedaggi e parchimetri aumentati del 2,1% nell'ultimo mese, su base annua. In un mese i ticket aerei nazionali +24,4%, quelli internazionali +7,3%; quelli per i treni +9,3% sul 2023. Per agosto rincarano alloggi (+15-25%) e stabilimenti (+5%).