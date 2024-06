UFFICIALE – Zielinski il saluto del Napoli! Tutto pronto per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024)da domani potrà diventare un giocatore del. Alle 24 si conclude il suo contratto con ile la società partenopea ha annunciato – ma non c’erano più dubbi – come andrà via. IL– Il comunicato del club: “La SSCsaluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traoré e Piotrva il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso ae i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale”. Suc’è anche un post dedicato sui social: “Otto stagioni insieme. Due trofei indimenticabili. Lo scudetto dopo 33 anni. Per sempre nella storia del nostro club.