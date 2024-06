Tumore A Cellule di Merkel | I 5 Sintomi Per Riconoscerlo!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 30 giugno 2024) Ildiè una neoplasia rara e aggressiva della pelle, caratterizzata da noduli cutanei indolori, crescita rapida e potenziale metastatico. I 5Per. Cos’è ildi? IldiCell Carcinoma, MCC) è una neoplasia rara e aggressiva che origina dalledi, presenti nella pelle e coinvolte nella sensazione tattile. Questi tumori sono noti per la loro rapida crescita e il potenziale elevato di metastatizzare, rendendoli particolarmente pericolosi. Solitamente si manifestano come noduli cutanei indolori che possono essere di colore rosso, viola o carne. Cause deldiLe cause esatte del carcinoma adinon sono completamente comprese, ma diversi fattori di rischio sono stati identificati: Esposizione ai raggi ultravioletti (UV): L’esposizione prolungata e intensa ai raggi UV, sia dal sole che da fonti artificiali come i lettini abbronzanti, aumenta il rischio di sviluppare MCC.