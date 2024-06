Sos trucco cerimonia come sopravvivere al caldo | alcune tips

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) L’estate, si sa, è il periodo delle cerimonie. E se,abbiamo potuto notare, ci sono state giornate caldissime, di afa ma soprattutto umido. Quella busta con la partecipazione di matrimonio della vostra migliore amica giace lì, attaccata al frigo, e magari riporta la data del 10 agosto? Se avete scelto il vestito, ma la pelle grassa e il sudore vi spaventano, eccopreservare al meglio ilper quest’estate. Abbiamo selezionato alcuni metodi antiperfetti per matrimoni, compleanni, battesimi e lauree, sia da invitati che da festeggiati. Ovviamente, se siete la sposa, magari preferite rivolgervi a dei professionisti. Che sanno bene quanto questi make-up possano essere stressati daed emozioni varie. Per questo, non allarmatevi se notate un prezzo di listino più alto: si tratta di una preparazione diversa, con competenze atte a non farvi sciogliere il mascara proprio sul più bello.