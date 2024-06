Roma in fuga su uno scooter senza targa | il motorino era stato rubato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 30 giugno 2024) I Carabinieri della Stazione diTrastevere, nel pomeriggio di ieri, sabato 29 giugno, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno visto unprivo dipassargli davanti su via Garibaldi. I Carabinieri inseguono e fermano il ragazzo in sella a un– foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comQuando il conducente ha visto i militari ha tentato di fuggire innescando un inseguimento con i Carabinieri che, in breve, sono riusciti a raggiungerlo. Fermato s’è opposto ai controlli Anche quando s’è trovato di fronte agli uomini dell’Arma, però, il giovane ha manifeun atteggiamento poco collaborativo e ha iniziato a spintonare i Carabinieri, nell’ulteriore tentativo di sottrarsi al controllo. I militari, però, sono riusciti a bloccare il ragazzo e hanno avviato indagini sul giovane e anche sulloin sella al quale viaggiava.