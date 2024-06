Mornago padre di famiglia con più di tre chili di droga in casa | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024)dai carabinieri un trentaduenne, sposato,di una bambina: nell’abitazione, a, i militari hanno trovato oltre un kg di di hashish e quasi 2 kg e mezzo di marjiuana, nascosti in varie scatole. L’uomo è stato fermato durante un controllo, era appena uscito die stava andando al lavoro, era in possesso di un coltellino sul quale i carabinieri hanno trovato tracce di una sostanza che avrebbe potuto essere hashish. A quel punto hanno proceduto con la perquisizione dell’abitazione dove hanno rinvenuto la sostanza stupefacente. Le indagini dopo l’arresto dell’insospettabilediproseguono, il sospetto è che dietro ci possa essere un giro di spaccio esteso. Ieri in Tribunale a Busto Arsizio è stato convalidato l’arresto per detenzione ai fini dello spaccio, il trentaduenne è ai domiciliari.