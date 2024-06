Massacrato a bastonate il fratello | Compassione pure per l’altra famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Reggio Emilia, 30 giugno 2024 – “L’accusa di ‘omicidio volontario in concorso’ va bene, anzi, mi dispiace per la loro, ma non mi restituisce miodi botte nella propria abitazione, dove si era ritirato”. A dirlo, a mezza voce, distrutto dal dolore, è Renzo Daveti,del 63enne Stefano,a sprangate il 21 giugno e morto lunedì scorso all’ospedale di Parma. Indagati per omicidio volontario padre e figlio, vicini di casa di Stefano. “Francamente non capisco come il padre non abbia fermato suo figlio, che avrebbe rincorso in casa mioinerme, colpendolo con una spranga di ferro e lasciandolo sanguinante a terra. Se avessero chiamato subito il 118, forse Stefano poteva cavarsela, nonostante le diverse ferite del pestaggio.