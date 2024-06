Maltempo le vacanze finite in elisoccorso La turista a Cogne | C’era tanto fango ci hanno spostate al piano più alto dell’albergo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Bloccati nei locali dove stavano cenando, per strada davanti ai cumuli dio evacuati dalle loro abitazioni. Sono decine i turisti ed escursionisti sorpresi dall’ondata diche fra il pomeriggio del 29 e la notte del 30 giugno si è distesa sulle vallate alpine nord occidentali fra Piemonte e Valle d’Aosta lasciando dietro di sé una scia di danni, disagi e paura. Centinaia sono le persone rimaste intrappolate e salvate. Fra Montanaro e San Benigno (Torino) una famiglia belga si trovava sulle rive del torrente Orco quando è stata colta dall’improvvisa piena: sono stati tratti in salvo, compresa la piccola di tre mesi. “Eravamo in un hotel in Valnontey e ha cominciato a piovere forte, all’ora di cena cichiamato a causa di un’esondazione.