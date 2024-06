Italia le scuse di Donnarumma | Non siamo stati all’altezza lezione importante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Gigio, portiere dell’e del Paris Saint-Germain, ha voluto chiedere scusa a tutto il popolo azzurro, a seguito dell’eliminazione dall’Europeo, con un lungo post su Instagram: “Grazie per tutto il vostro sostegno!amareggiati e ben consapevoli che la prestazione della squadra non è statadelle vostre aspettative e del nostro potenziale, e me ne assumo una grande responsabilità”, esordisce il numero 1 della Nazionale. “Avete dato tutto il vostro supporto e la vostra passione, e vi assicuro che ogni singolo giocatore ha sentito la vostra presenza e il vostro sostegno sul campo. Questa sconfitta è unafortissima per tutta la squadra epronti a farne tesoro per crescere e migliorare assieme”, prosegue