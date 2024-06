Fiorello si commuove il dolce ballo con la figlia che festeggia 18 anni

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 30 giugno 2024)e la sua famiglia hannoto ieri sera il 18esimo compleanno dellaAngelica Angelica ha compiuto 18. Ladello showmanhato con un party dove erano presenti parenti e amici. La festa si è tenuta a Roma e lo showman ha svestito i pdello spettacolo per indossare quelli di papà. Durante la festa ha ballato un lento con Angelica e si è commosso, facendo trapelare il suo lato sensibile ed emozionato di papàe affettuoso. Tutti elegantissimi: Angelica in abito rosso perre i suoi 18in pendant con le decorazioni della festa e della torta, come si vede dalle foto pubblicate sui social. Finita la stagione di Viva Rai2 il conduttore è andato in vacanza per qualche giorno in Salento con la sua famiglia per riposarsi e rilassarsi un po’ dopo l’avventura sanremese che lo ha visto accanto al suo amico Amadeus.