Femminicidio a Potenza uomo di 81 anni uccide la moglie di 73 Cosa è successo

(Di domenica 30 giugno 2024) Tragedia a Maschito, piccolo centro della zona Vulture in provincia di. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 29 giugno, undi 81ha ucciso ladi 73. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto durante una lite tra i due coniugi. Sul posto sono intervenuti subito i Carabinieri della Compagnia di Venosa e il personale sanitario del 118. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, che era già morta all’arrivo dei sanitari. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe stata strangolata dal marito, un ex operatore ecologico in pensione.Leggi anche: Olanda, sposati da 50, decidono di morire insieme con l’eutanasia legale Indagini sulle cause del litigio Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di, sono in corso per chiarire la dinamica e il movente dell’omicidio.