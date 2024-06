F1 Charles Leclerc amaro | Perez poteva cercare di evitare il contatto gara da dimenticare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024) Un altro fine settimana daper la Ferrari e in particolare per. Il monegasco non è andato oltre l’undicesima posizione in questa, compromessa di fatto sin dalla partenza per essersi ritrovato nel panino tra Oscar Piastri e Sergio: ha così danneggiato l’ala anteriore ed è stato costretto a rientrare ai box, dovendo ricostruire così lada zero. Una disdetta che si aggiunge a quella della qualifica sprint, quando non si era accesa la macchina nel Q3. Queste le sue amare dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport F1: “Sicuramente ho provato ada tutti i costi ogniin partenza, sicuramente Oscar Piastri è incolpevole perché noncontrollare ciò che succedeva al mio interno, mentre da parte di Sergiocredo che si potesse aspettare che in curva 1 non potessero entrare insieme, però alla fine lui ha fatto la curva e io no”.