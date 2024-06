EVOLVE ALBA escono con PICCOLO SHOW

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 30 giugno 2024)sono fuori conche rappresenta il rifiuto di guardare il distruggersi del nostro pianeta.sono fuori con “” Una traccia di protesta climatica quella degliche nella loro “” racchiudono tutta la rabbia, la frustrazione e soprattutto l’impotenza di fronte alle ingiustizie, soprattutto quelle legate all’ambiente. Cosa rappresenta “”? “Siamo intrappolati in questo, ad ascoltare parole che non ci rappresentano, di persone che fingono di non vedere le foreste che bruciano e il cemento che fonde”. A sottolineare questo genere di sentimenti la band adotta per la canzone un ritmo serrato e sonorità elettroniche che ria descrivere un senso di urgenza e collera, sottolineando la necessità di scappare dalla sensazione di impotenza e soffocamento in cui respiriamo “nubi di pensieri tossici”.