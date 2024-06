Cogne residenti e turisti evacuati in elicottero dal paese isolato | Manca anche l’acqua La Val d’Aosta pronta a decretare lo stato di calamità

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 30 giugno 2024) Arriverà questa sera in Valil capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, per fare il punto della situazione dopo l’alluvione che da ieri sera ha colpito diverse località della regione ein particolare il Comune di. Nella nota localitàca montana, dopo la frana che ha bloccato la strada d’accesso in frazione Epinel e le piogge torrenziali, ora «l’urgenza principale è l’evacuazione delle persone che devono scendere a valle», fa sapere il sindaco Franco Allera raggiunto dall’Ansa. «Lo stiamo facendo con dei voli in, ne abbiamo già portati giù tantissimi, almeno 300, ne abbiamo comunque ancora da portare credo altrettanti, ma i numeri non sono precisi per ora». Un’operazione necessaria,perché gran parte delrisulta essere senz’acqua: «L’acquedotto èportato via dal torrente, stiamo pensando a una riparazione provvisoria da realizzare, tra stasera a domani, per riuscire a riempire la vasca di carico», spiega ancora il sindaco.