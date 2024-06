Che cos’è la Swiftinflation | perché Taylor Swift riesce a spostare il Pil degli stati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 30 giugno 2024) La superstar globalesta catturando l’attenzione non solo dei suoi fan sfegatati, ma ancheanalisti economici: è ufficialmente diventata un fenomeno macroeconomico. Il suo “Eras Tour,” con ben 152 date in 20 paesi, sta infrangendo record su record. Secondo il Wall Street Journal, il tour potrebbe superare i 2 miliardi di dollari di incassi entro la chiusura a Londra nell’agosto 2024, sorpassando nettamente il “Farewell Yellow Brick Road Tour” di Elton John, che ha incassato circa 939 milioni di dollari. Philip Lane, capo economista della Banca Centrale Europea, ha citato la cantante di recente, evidenziando come la sua presenza in Europa potrebbe intensificare l‘inflazione nel settore dei servizi, soprattutto in un’estate già bollente con le Olimpiadi di Parigi e il campionato europeo di calcio Euro 2024 in Germania.