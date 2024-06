Camera delle deputate e dei deputati nuovo nome per Montecitorio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Non solo premierato e separazionecarriere. I progetti di modifica della Costituzione si arricchiscono di un'altra proposta, quella presentata da Gian Antonio Girelli e Sara Ferrari del Pd, che chiedono di intervenire sull'articolo 55 della Carta per cambiare la denominazione delladeiine dei. A corollario di questa ipotesi la necessità di correzioni anche agli articoli 56, 65 e 126 per affiancare la dicituraa quella attualmente presente di. Obiettivo della proposta, spiegano gli autori, "promuovere già attraverso ildi tale ramo del Parlamento, una concreta parità di genere. Non si tratta però di una proposta meramente nominalistica, bensì di un intervento che vuole prendere atto dei cambiamenti che la società ha conosciuto nel corso del tempo.