Calciomercato Serie A affari ufficiali | Douglas Luiz alla Juve e Noslin alla Lazio

(Di domenica 30 giugno 2024) Milano, 30 giugno 2024 –fine sono arrivati anche i cosiddetti crismi dell’tà:è un nuovo giocatore dellantus. A dare l’annuncio è stato lo stesso club bianconero che verserà nelle casse dell’Aston Villa una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Ai “Viallians” dovrebbero invece trasferirsi i bianconeri Samuel Illing Junior ed Enzo Barrenechea, ma con un’operazione che – contrariamente a quanto si è ipozzato inizialmente – è separata dall’approdo dia Torino: “Ciaontini, sono davvero felice di essere diventato un giocatore bianconero e non vedo l’ora di giocare all’Allianz Stadium. Ci vediamo presto e forza” ha dichiarato il brasiliano in un breve video pubblicato sui propri canali social. Chiusa positivamente la trattativa di David, direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli punta dritto verso Khephren Thuram per regalare un ulteriore rinforzo a centrocampo a Thiago Motta: laè disposta a mettere sul piatto circa 20 milioni per arrivare al francese in forza al Nizza.