Assoluti La Spezia domenica 30 giugno 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming atletica

(Di domenica 30 giugno 2024) Procede spedita la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi. L’ultimo appuntamento per gli atleti azzurri sono i Campionati italianidi La, di scena nella città ligure sabato 29 e30. Presenti diverse stelle anche nella seconda giornata di gare, su tutti il campione europeo del lancio del peso Leonardo Fabbri e l’argento degli Europei di Roma nei 400 ostacoli Alessandro Sibilio. In pista anche Ayomide Folorunso nei 400 femminili e Edoardo Scotti e Vladimir Aceti in quelli maschili, mentre Yassin Bouih e i fratelli Zoghlami (Ala e Osama) saranno impegnati nei 3000 siepi. Di seguito, tutte le informazioni per seguire l’evento in tv le gare della seconda giornata deglidi La