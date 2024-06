Aiutate le Alpi Apuane Striscione al ’Tour de France’ | Tutto il mondo deve sapere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Un appello a caratteri cubitali, in inglese e francese, per salvare le. E’ l’ultima protesta metta in atto dall’associazioneLibere in occasione della prima tappa del Tour De France, un sit-it lungo le strade della prima tappa della competizione ciclistica più famosa al, per manifestare contro la distruzione delle montagne famose inilper il loro marmo. I volontari hanno esposto striscioni di protesta durante la prima tappa Firenze-Rimini de "La Grande Boucle": la più famosa corsa a tappe di ciclismo su strada professionistico al, che quest’anno ha visto per la prima volta la partenza dalla Toscana. Un enorme telo rosso di 180 metri quadri con su scritto "Liberiamo le" ed uno giallo più piccolo con le traduzioni in francese ed inglese del motto "Aiuta le", sono stati esposti nei pressi del traguardo volante del Gran premio della montagna al Valico Tre Faggi al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna.