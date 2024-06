A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv | orari 30 giugno programma streaming guida RAI ed Eurosport

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024), domenica 1 luglio, va in scena la seconda tappa delde. Per la penultima giornata in Italia della Grande Boucle si parte da Cesenatico, per omaggiare il mito di Marco Pantani, e si arriverà a Bologna. Una frazione molto interessante che potrebbe vedere muoversi anche gli uomini di classifica. Saranno 199 chilometri e un dislivello di circa 1850 metri, meno rispetto ai 3000 metri di ieri ma che sommati alle fatiche già fatte e in avvio di tre settimane di possono far sentire. Prima parte che sarà completamente pianeggiante sul lungomare adriatico: si attraverserà Ravenna e poi si rientrerà nell’entroterra per passare da Faenza e da qui comincerà qualche sali e scendi. Ci si avvicinerà quindi a Bologna con quattro GPM brevi ma intensi, si entrerà dunque nel circuito finale in cui verrà affrontata due volte la breve e durissima ascesa al Santuario della Madonna di San Luca (1.