UFFICIALE ? Guarino lascia l’Inter Women | arriva il comunicato del club

(Di sabato 29 giugno 2024)non è più la coach del. Ilha deciso di cambiare la guida della panchina della prima squadra femminile.– “MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Rita. Ildesidera ringraziare coachper l’importante lavoro svolto in questi tre anni in nerazzurro e le augura il meglio per il prosieguo del suo percorso professionale”. Per, dunque, inizierà la ricerca di un nuovo coach in vista della prossima stagione. Proprio nell’ultima settimana, era stato ufficializzato anche l’arrivo della giocatrice spagnola Andres, prelevata dalle spagnole del Real Madrid Femminile.: tre anni importanti BILANCIO – Tre anni comunque positivi e di crescita perdi, che però non è mai riuscita a centrare un titolo.