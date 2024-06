Peawees fuori con il nuovo singolo Banana Tree

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 29 giugno 2024) Tratto dal prossimo album “One Ride”, in uscita il 6 settembre, Theescono con il”. Andiamo a saperne di più. Ildeiè “” Ildeiè ‘’. E’ puro rock’n’roll. Con la sua chitarra solista tra ritmo e soul, strofe martellanti e ritornelli trascinanti, “” diventa un vero garage rocker di ispirazione soul. Cosa racconta “”? Basato su una storia vera, racconta la storia di un criminale condannato che fuggì alle Isole Canarie per iniziare una nuova vita lavorando in un campo di banane. Dopo diversi tentativi falliti di convincerlo a tornare, le autorità sono andate a prenderlo e tutti i suoi progetti di una nuova vita sono andati in fumo.