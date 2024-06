Non solo Satnam Singh | da Nord a Sud le 405 località dove lo sfruttamento è sistematico Per loro quella è l’Italia | la mappa e le storie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Dai due maxighetti della Capitanata con ottomila persone, alle campagne di Ragusatuttora, nonostante inchieste e arresti, le braccianti rumene vivono in condizioni di totale, lavorativo e sessuale; dal Friuli Venezia Giuliala Flai-Cgil raccoglie decine di denunce contro i caporali, alla Piana di Gioia Tauro. La definisce “una bomba a orologeria” Jean René Bilongo, presidente dall’Osservatorio Placido Rizzotto della Flai-Cgil, che della situazione del caporalato in Italia conosce i numeri e, soprattutto, le. Tutte diverse, tutte difficili. La verità è che poteva accadere anche altrove la vicenda di Latina,il bracciante indianoè stato abbandonato davanti casa dopo aver perso un braccio in un incidente sul lavoro ed è morto dissanguato.