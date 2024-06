MANCHA fuori con l’album WIPE OUT

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 29 giugno 2024) Da venerdì 28 giugno 2024 è uscitod’esordio diOut”, per Trident Music / Fonoprint Records, un lavoro catartico con cui l’artista affronta un momento doloroso lasciandosi traportare dal flusso delle emozioni, in attesa di tornare a galla. “Out” èd’esordio diOUT” è il primo album di, disponibile da venerdì 28 giugno per Trident Music/Fonoprint Records.Questo album è una metafora della sensazione che si prova di fronte un evento travolgente, come un’onda in mezzo al mare per un surfista, che arriva senza preavviso e spazza via ogni certezza, lasciandoti in balia della corrente e in attesa che la marea ti riporti a galla. PRE SAVE: https://bfan.link/-out Cosa rappresenta “Out”? “out”, letteralmente, vuol dire “spazzare via”.