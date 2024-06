LIVE Italia-Svizzera 0-1 Europei 2024 in DIRETTA | gli elvetici dominano nel primo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

18.52difficilissimo per l', mai veramente in partita. Gli azzurri hanno sofferto gli avversari in tutte le fasi di gioco, faticando a superare la linea del centrocampo con la palla tra i piedi. 18.49 Duplice fischio!avanti per 1-0 dopo i primi 45 minuti di gioco. 45+3? Giro palla in orizzontale per l'a pochi secondi dal termine. 45+3? Angolo battuto verso il secondo palo. Tutto fermo però per un fallo di Ndoye su Donnarumma. 45+2? Akanji ferma El Shaarawy. Può ripartire lacon Ndoye, che punta Darmian ed ottiene un altro angolo. 45+1? Saranno 3 i minuti di recupero. 45+1? Punizione battuta verso la porta di Rieder. Donnarumma para grazie all'aiuto del palo ed allunga in corner.