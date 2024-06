Italia inguardabile è fuori dall’Europeo! Disastro azzurro contro la Svizzera bocciato Spalletti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2024) Un fallimento. E’ finito troppo presto l’Europeo dell’dopo una prestazionee incommentabilela. Gli azzurri non sono nemmeno scesi in campo in una partita decisiva per il passaggio del turno eun avversario sicuramente alla portata. L’unico a salvarsi è stato il solito Gigio Donnarumma, miracoloso in avvio. Prestazione eccezionale della, trascinata da un monumentale Xhaka a centrocampo. La squadra di Yakin ha disputato una partita di grande aggressività e cattiveria. Per l’bocciati Scamacca, Fagioli, El Shaarawy e Mancini, troppo ‘leggero’ in occasione del primo gol degli svizzeri. La partita si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati da Freuler e Vargas. Il risultato finale non è stato mai in discussione: l’non si è nemmeno avvicinata all’area di rigore degli avversari e laha chiuso ogni spazio.