Giorgini amarcord | | A Jesi ho già vinto

(Di sabato 29 giugno 2024) Se i precedenti contano qualcosa nel calcio, lui un campionato con lana - promozione dall’Eccellenza alla D al termine della Stagione 93/94 – lo ha già. "In squadra con me i fratelli Fenucci, Micheloni, Piattella con tutti ci sentiamo ancora in chat - l’di Igor, neo allenatore dei leoncelli – Venturini in panchina, alla guida della società Rosati, Carzedda, Sandro Cossu. E’ stata l’ultima promozione sul campo dellana. Asono tornato un paio di anni dopo per tre stagioni, tutte in serie D". Alla vigilia del primo campionato di Promozione la terza chiamata nella città di Federico per sedere su una delle panchine più scomode, per non dire roventi, di sempre. "Un grande onere e un grande onore per me, ringrazio il presidente Chiariotti per la fiducia, faremo l’impossibile per non deluderlo anche se capisco il malumore della tifoseria dopo una stagione tribolatissima culminata con la retrocessione.