Fiumicino novità importanti per i servizi educativi | accesso ai fondi regionali e miglioramento dei servizi per le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 2024 – Il Comune diapprova in Consiglio comunalein materia di tariffe dei i, in conformità con il Programma Regionale 2024-2026. “Leintrodotte nel regolamento comunale permetteranno al nostro Comune di accedere per la prima volta aiper i, destinati sia all’Ente che alle, garantendo uncontinuo deied un significativo supporto alla contribuzione diretta delle. – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali, Monica Picca. “Il programma regionale – prosegue l’Assessore – ha introdotto 10 nuove fasce ISEE, con rette massime definite per ciascuna fascia, assicurando che i Comuni, che adottano questi parametri, possano accedere aia partire dall’anno educativo 2024/2025.