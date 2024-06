Chi è l’attrice Alicia Silverstone

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 29 giugno 2024) C’è chi la ricorda per il ruolo della biondissima protagonista nella nota commedia americana Ragazze a Beverly Hills – alias Clueless – e chi, invece, per aver prestato il suo viso d’angelo nella realizzazione del videoclip di Crazy degli Aerosmith:è una nota attrice statunitense considerata tra le più promettenti di Hollywood negli anni Novanta, ma ritiratasi a vita privata nei primi Duemila. Chi èè nata il 4 ottobre 1976, sotto il segno della Bilancia, a San Francisco, in California. Di umili origini, figlia di Monty, un agente immobiliare inglese di origine ebraica, e di Deirdre Radford, un’assistente di volo scozzese della Pan American World Airways, era totalmente estranea al mondo dello spettacolo ma ha iniziato a muovere i primi passi come modella ed in tv già da bambina.