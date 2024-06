Avi Coop l’accordo è stato firmato Ammortizzatori sociali e incentivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024) MONTERIGGIONI (Siena) "Un risultato che offre speranza al futuro del sito produttivo di Monteriggioni e dà garanzie agli oltre 200 lavoratori, sia ai precari che al personale assunto a suo tempo con contratti a tempo indeterminato". Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e per le crisi aziendali del presidente della Regione Eugenio Giani, considera confortante l’intesa raggiunta sulla vertenza Avi.. Firmata al tavolo istituzionale con la partecipazione dell’azienda del Gruppo Amadori, dei sindacati Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil e dei rappresentanti della Regione, della Provincia di Siena e del Comune di Monteriggioni. Dopo il verbale del 19 giugno per gli avventizi, le parti hanno siglatoche prevede tutele anche per i 23 lavoratori a tempo indeterminato.