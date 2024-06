Assalto armato Sassari Fiore NSC | Se fosse intervenuta stazione Carabinieri colleghi sarebbero morti

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di sabato 29 giugno 2024) “Quello di ieri sera aè stato un fatto criminoso che per poco non ha mietuto vittime. Idel nucleo operativo e radiomobile intervenuti, sono rimasti illesi grazie al mezzo blindato. Se al contrario,una pattuglia della, l’esito sarebbe stato infausto, poiché i mezzi in dotazione alle stazioni non sono blindati”. Così Michele, segretario nazionale del Nuovo Sindacato(NSC). “Purtroppo assistiamo ad una vasta sproporzione tra l’aumento della criminalità e i mezzi in dotazione e questo Nsc lo denuncia da tempo. Poco personale, età media piuttosto alta e parco auto non adeguato. Alla luce di questi numerosi episodi criminosi di ogni genere – dice il sindacalista – chiediamo che anche le stazioni siano dotate di un parco auto provvisto di blindatura e che possa resistere a urti anche e soprattutto dovuti a colpi di arma da fuoco che, come in questo caso, sono stati esplosi ad altezza d’uomo per uccidere”.