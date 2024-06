Isole in Movimento il progetto che porta il volley ai ragazzi nelle isole

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 28 giugno 2024) Per due volte in carriera ha vinto i Giochi delle, nel 2009 e nel 2011 e, proprio in quegli incantevoli "fazzoletti" di terra,sport e divertimento per bambini econ unsuggestivo.E' ancora notte quando suona la sveglia: giù dal letto alle ore 4:30, macchina da Messina a Milazzo per poi salire sull'aliscafo alle ore 6:00. Non si risparmia Peppe Venuto, "motore" delin", che abbraccia bambini e bambine dalle scuole dell'infanzia fino aie alle ragazze delle scuole medie. Ilpromosso dal Comitato Territoriale Fipav di Messina presieduto attualmente da Alessandro Zurro (e’ presidente da due mandati e, grazie a lui sono tante le attività sportive svolte alle Eolie) e dall'Istituto ComprensivoEolie (dove Venuto è l’esperto per le attività motorie dal 2017) che accoglie i plessi di Lipari, Salina, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi, la scuola più piccola d'Europa, punta are lo sport e la pallavolo lì dove d’inverno spesso è anche difficile vivere.