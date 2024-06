Euro 2024 | Uefa annuncia gli arbitri degli ottavi Portogallo-Slovenia a Orsato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) L’ha ufficialmente comunicato glidelle gare di domenica 30 giugno e lunedì 1 lugliodi finale di. Ad aggiungersi al polacco Marciniak per Svizzera-Italia e all’inglese Oliver per Germania-Danimarca sono stati: il turco Halil Umut Meler, che dirigerà Inghilterra-Slovacchia, il transalpino Francois Letexier, il quale dirigerà Spagna-Georgia, lo svedese Glenn Nyberg, che arbitrerà la pesante sfida Francia-Belgio e l’italiano Daniele, che dirigerà. Il fischietto di Montecchio Maggiore, alle sue ultime direzioni prima del ritiro, dunque sarà arbitro nella sfida tra ildell’eterno Cristiano Ronaldo e ladel portiere dei colchoneros, Jan Oblak, in attesa di nuovi incarichi nelle fasi successive del torneo continentale.