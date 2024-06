Biden torna a parlare | Posso fare il presidente altrimenti non mi candiderei

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 28 giugno 2024) “questo lavoro. Amici, non cammino con la facilità di un tempo, e non parlo e faccio dibattiti con la facilità di un tempo, ma so quello che faccio e so come dire la verità“. Queste le parole con cui Joeprova a rilanciarsi. Dopo la disastrosa performance nel confronto tv con Donald Trump, in vista delle elezioni di novembre, ildegli Stati Unitisul podio e al microfoni nel comizio in North Carolina, a Raleigh.Leggi anche: “Addio Kevin”. Dramma a Palermo: morto il 20enne in coma dopo un incidente in moto “Io voglio vincere in questo stato a novembre. Se vinciamo qui, vinciamo le elezioni”, dice ilin un discorso di circa 20 minuti, interrotto dai cori ‘altri 4 anni’ che si alzano dalla platea.