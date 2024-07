Max Verstappen vince il quarto titolo di fila in F1 al Gran Premio di Spagna

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 24 giugno 2024) Maxnon ha bisogno di una macchina dominante per rimanere in corsa per ilconsecutivo di Formula Uno. L’olandese lo ha dimostrato domenica, quando ha offerto una prestazione perfetta per respingere un agguerrito Lando Norris ere ildi. “Avremmo dovutore oggi”, ha detto Norris. “Avevamo la macchina più veloce”. La Mercedes e la McLaren di Norris avevano entrambe colmato il divario con la Red Bull dinelle ultime gare e Norris puntava alla vittoria dopo aver superatoin qualifica per conquistare la pole position. Ma il tre volte campione del mondo ha superato Norris fin dalla griglia di partenza, ha sorpassato la Mercedes del leader George Russell e non si è più voltato indietro.