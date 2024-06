Vicky la rinascita Passione e resilienza più forti di ogni ostacolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dal dramma del covid nell’Oltrepò Pavese alle speranze diin Maremma. Questa, in sintesi, la storia di due ristoratori che hanno scelto Grosseto per dimenticare le sofferenze del passato e guardare con fiducia al futuro. Roberto Biondi e Victoria Servidio sono entrambi originari della provincia di Pavia e dopo essere approdati qualche anno fa in Maremma oggi hanno aperto il loro ristorante "" a Grosseto, in via Corridoni 57. "Siamo felici che una zona centrale della città come quella attorno a via Corridoni possa tornare a poter contare su un ristorante aperto a pranzo e a cena – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio –. Plaudiamo a un’iniziativa imprenditoriale coraggiosa come quella di Roberto e Victoria che hanno scelto la nostra città per la loro seconda vita.